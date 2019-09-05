Цхинвал, , 14:33 — REGNUM

Водительское удостоверение российского образца

4 сентября кабинет министров Южной Осетии одобрил изменения в статью Закона «О государственной пошлине Республики Южная Осетия». Согласно одобренным изменениям, установлены госпошлины за выдачу или замену основных документов на автотранспортные средства, которые теперь будут выпускаться на пластиковых носителях. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Как пояснил глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев, теперь владельцам автомобилей будут выдаваться пластиковые водительские удостоверения российского образца, в которых прописаны категории и подкатегории всех транспортных средств.

В заседании кабинета министров также было предложено увеличить сумму пошлины за выдачу наиболее востребованных государственных регистрационных знаков. Премьер-министр Эрик Пухаев поручил главе министерства внутренних дел изучить российский опыт по этом проблеме и изучить возможность закрепления данного предложения на законодательном уровне.