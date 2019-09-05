Сочи, Краснодарский край, , 14:32 — REGNUM Заместитель главы города Сочи Краснодарского края дисквалифицирован по решению суда за неисполнение требований прокуратуры, об этом 5 сентября сообщила пресс-служба надзорного ведомства края.

В суд с иском об отстранении вице-мэра от должности прокуратура обратилась после того, как выяснилось, что чиновник проигнорировал представление ведомства об устранении нарушений законодательства о водоснабжении и водоотведении, вынесенное по итогам проверки. При этом, по данным прокуратуры, это уже не первый случай неисполнения требований прокуратуры со стороны замглавы города.

«При рассмотрении представления заместителем главы города Сочи Толмачевым А.Б., ранее допускавшим факты формального рассмотрения актов прокурорского реагирования, игнорирования законных требований прокурора и дважды привлекавшимся в связи с этим к административной, вновь нарушены требования закона, что явилось основанием для инициирования прокуратурой города привлечения его к административной ответственности», — уточнили в прокуратуре.

Центральный районный суд Сочи по заявлению прокуратуры вынес решение о привлечении Алексея Толмачёва к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде дисквалификации на срок шесть месяцев. Решение суда в законную силу не вступило.