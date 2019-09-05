Сочи, Краснодарский край, 5 сентября 2019, 14:32 — REGNUM Заместитель главы города Сочи Краснодарского края дисквалифицирован по решению суда за неисполнение требований прокуратуры, об этом 5 сентября сообщила пресс-служба надзорного ведомства края.
В суд с иском об отстранении вице-мэра от должности прокуратура обратилась после того, как выяснилось, что чиновник проигнорировал представление ведомства об устранении нарушений законодательства о водоснабжении и водоотведении, вынесенное по итогам проверки. При этом, по данным прокуратуры, это уже не первый случай неисполнения требований прокуратуры со стороны замглавы города.
Центральный районный суд Сочи по заявлению прокуратуры вынес решение о привлечении Алексея Толмачёва к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде дисквалификации на срок шесть месяцев. Решение суда в законную силу не вступило.