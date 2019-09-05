Москва, , 14:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе V Восточного экономического форума фактически обозначил свой взгляд на перспективы изменения формата международной дискуссии и перспектив расширения G7. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Российский лидер сегодня четко дал понять, что нынешним участникам G7 стоит задуматься о пересмотре своих позиций в связи с очевидными глобальными трансформациями и смещением центров мирового развития. Всем западным партнерам пора принять, что они не одни в мире и прекратить попытки диктовать свои условия другим странам, тем более, использовать методы незаконных санкций и недобросовестной конкуренции», — сказал Железняк.

Россия открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что особенно важно в условиях экономической напряженности на западных рынках и торговых войн, развязанных США, указал парламентарий.