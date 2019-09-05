Киев, , 14:22 — REGNUM Сегодня, 5 сентября, на полях международного Восточного экономического форума во Владивостоке президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры с официальными властями Украины по обмену удеживаемыми лицами подходят к завершению, передает корреспондент ИА REGNUM.

Путин лично подчеркнул роль Виктора Медведчука в переговорном процессе, отметив, что в ближайшее время станет известен результат переговоров:

«Я знаю, что он (Медведчук) особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в РФ. И нам достаточно сложно было принимать решение. Вот в отношении этих конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Так что я думаю, в ближайшее время это станет известно», — заявил российский лидер.

Владимир Путин заявил, что этот обмен будет «достаточно крупным и масштабным», а также что он станет хорошим шагом в сторону нормализации сложившейся ситуации.

Кроме того, президент Российской Федерации выразил надежду, что отношения между Россией и Украиной нормализуются:

«Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет, будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства».

ИА REGNUM напоминает, что Медведчук, занимается обменами с декабря 2014 года, за это время при его участии удалось вернуть домой, в семьи 489 человек.

Как известно, 30 августа народные депутаты Украины Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прилетели в Москву, в «Лефортово», где проведали Николая Карпюка и Станислава Клыха.