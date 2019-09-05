Владивосток, , 14:25 — REGNUM Переговоры России и Украины по обмену заключенными подходят к финалу, заявил 5 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе с официальными властями», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что в «ближайшее время это станет известно».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры об обмене удерживаемыми лицами на территории России и Украины начались в середине июля после первого телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. 21 августа стало известно, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена заключёнными. Предполагалось, что он может состояться до конца августа, однако этого не произошло.

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