Кигали, , 15:27 — REGNUM Четыре мэра и шесть заместителей мэров из разных районов Руанды одновременно подали в отставку за последние 24 часа. Об этом сообщает ВВС Great Lakes.

В социальных сетях эта тенденция известна как «Тур по Руанде» — название ежегодной велогонки. Это означает, что все 30 областей страны могут «заболеть лихорадкой» отставок, сообщают журналисты.

По факту их отставки министр внутренних дел Анастасия Шяка написала в Твиттере: «Они не смогли выполнить то, что обещали гражданам».

Это не первый год массовых отставок подобного рода — в 2014 году семь мэров подали в отставку в считанные дни, а в прошлом году еще семь мэров ушли в отставку аналогичным образом. Наблюдатели говорят, что чиновники вынуждены уйти в отставку, если центральное правительство не считает, что у них все благополучно.

Комментируя такие отставки четыре года назад, президент страны Поль Кагаме сказал: «Если новые мэры не будут действовать, они уйдут в отставку».