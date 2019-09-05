Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Разделение министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии на два или три ведомства обсудили в парламенте страны. Об этом 5 сентября сообщает издание «Новости-Грузия».

Вопрос о реорганизации ведомства был поднят во время выступления в парламенте главы ведомства Михаила Батиашвили. Председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Мариам Джаши обещала поддержать выделение сферы культуры из объединенного ведомства.

Вместе с тем, депутат Лери Хабелов считает, что присоединение министерства спорта к министерству образования было поспешным решением.

Напомним, в ноябре 2017 года правительство Грузии упразднило министерство спорта и по делам молодежи. Часть функций было передано министерство образования и науки, а функции спорта — министерству культуры и охраны памятников. Позднее произошло еще одно укрупнение ведомства.