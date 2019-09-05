Киев, 5 сентября 2019, 14:14 — REGNUM Главное управление разведки министерства обороны Украины завершило описание обстановки безопасности вокруг страны до 2030 г. и определила вероятные сценарии развития событий.
Об этом в интервью государственному информационному агентству «Укринформ» заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий. Материал опубликован сегодня, 5 сентября.
По словам разведчика, конкретизировано восемь сценариев развития событий для Украины, при этом в четырех из них ведущую роль играют ВСУ. «Военные» варианты предполагаются следующие: вооруженная агрессия против Украины; внутренний конфликт на территории Украины, который может быть поддержан извне; пограничный конфликт и возможное втягивание Украины в противостояние между мировыми державами.
Скибицкий подчеркнул, что сейчас на Украине, по мнению разведки, происходит второй «военный» сценарий.
О «мирных» сценариях в комментарии разведчика ничего не уточняется.
Представитель военного ведомства также пояснил, что обзор охватывает период в следующие 10 лет, поскольку это «стандартный подход ведущих стран мира, в том числе стран НАТО».
Также он заявил, что в ноябре президент Украины Владимир Зеленский определит конкретные приоритеты для военной разведки на 2020 год.