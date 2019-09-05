Киев, , 14:14 — REGNUM Главное управление разведки министерства обороны Украины завершило описание обстановки безопасности вокруг страны до 2030 г. и определила вероятные сценарии развития событий.

Украинская армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом в интервью государственному информационному агентству «Укринформ» заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий. Материал опубликован сегодня, 5 сентября.

По словам разведчика, конкретизировано восемь сценариев развития событий для Украины, при этом в четырех из них ведущую роль играют ВСУ. «Военные» варианты предполагаются следующие: вооруженная агрессия против Украины; внутренний конфликт на территории Украины, который может быть поддержан извне; пограничный конфликт и возможное втягивание Украины в противостояние между мировыми державами.

Скибицкий подчеркнул, что сейчас на Украине, по мнению разведки, происходит второй «военный» сценарий.

О «мирных» сценариях в комментарии разведчика ничего не уточняется.

Представитель военного ведомства также пояснил, что обзор охватывает период в следующие 10 лет, поскольку это «стандартный подход ведущих стран мира, в том числе стран НАТО».

Также он заявил, что в ноябре президент Украины Владимир Зеленский определит конкретные приоритеты для военной разведки на 2020 год.