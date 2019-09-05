Владивосток, , 14:24 — REGNUM Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил обмен лицами, удерживаемыми на территории Украины и РФ с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Медведчук заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает 5 сентября ТАСС.

«Мы многие вопросы обсуждали, в том числе и вопросы, связанные с освобождением наших граждан», — рассказал политик.

Он отметил, что больше не может раскрыть никаких подробностей переговоров до момента объявления официальной даты обмена.

«Думаю, что все должно быть хорошо», — добавил Медведчук.

Ранее он анонсировал встречу с руководством РФ в кулуарах, которая проходит во Владивостоке.

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