Владивосток, , 14:04 — REGNUM Руководство Украины рискует повторить ошибки предшественников, если начнёт преследовать оппозицию, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября, сообщает ТАСС.

Президент России прокомментировал информацию о том, что украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» якобы получает иностранное финансирование.

Путин заявил, что не слышал подобного заявления от президента Украины Владимира Зеленского.

«Но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко», — считает президент РФ.

Он отметил, что если власти Украины начинают преследовать оппозицию, которой доверяет значительное число украинских избирателей, то «ничего хорошего из этого не получится».

Путин отметил, что украинская оппозиция действует в рамках закона, и ей не стоит мешать:

«[Они] не бегают по площадям, не требуют невозможного, работают в рамках конституции, в рамках действующего закона».

Напомним, ранее Зеленский в интервью телеканалу «1+1» обвинил партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» в том, что она якобы финансируется из-за границы.

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