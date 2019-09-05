Москва, , 13:53 — REGNUM Об очередном эпатажном заявлении Ксении Собчак не стоит даже упоминать, потому что это однозначно невозможно хотя бы потому, что вопрос о присоединении Крыма к России был решен самим народом Крыма на референдуме, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры социологии и политологии РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Баксанский, комментируя заявление Собчак о том, что Крым нужно «вернуть» Украине.

«В настоящее время Крым является неотъемлемой частью России (каковой он исторически и являлся до его передачи Украине во времена Никиты Хрущева), поэтому говорить о его возврате абсолютно бессмысленно — с таким же успехом можно в очередной раз поднять вопрос о возвращении России Аляски, сданной царем в аренду Америке в XIX веке.

Да и сама Собчак это прекрасно понимает, заявляя о том, что в настоящее время это невозможно. Тогда, естественно, возникает вопрос о том, какая цель этого очередного эпатажа, которым Ксения славится и который уже стал её фирменным стилем.

Представляется, что это очередная попытка напомнить о себе, а то уже давно перестали обсуждать её развод с Виторганом и новую счастливую жизнь с очередным избранником. Более того, не удивлюсь, что через некоторое время она начнёт муссировать тему о возвращении Курильских островов.

Являясь медийной персоной, Ксения прекрасно чувствует те точки интереса, которые стоит затронуть, чтобы не впасть в забвение. И это у неё замечательно получается.

Даже странно, почему она не принимает участие в качестве кандидата в депутаты МГД, которые состоятся 8 сентября — коммерчески не нецелесообразно, вероятно. Ведь шоу-бизнес — это такой процесс, который приносит большие деньги, но требует и немалых затрат», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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