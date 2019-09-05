Владивосток, , 13:47 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что именно он во время своего визита в Соединенные Штаты попросил главу Белого дома Дональда Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам монгольского лидера, в ходе визита в США он сказал, что «мы живем на одной планете и Сибирь является ее частью».

«Я ему [Трампу] сказал, почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по поводу лесных пожаров, — отметил Баттулга. — Сибирь — это легкие нашей планеты, вот эти легкие и горят».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором американский лидер предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, а российский президент поблагодарил его за это. При этом об обсуждении лидерами двух государств темы нового посла США в Москве не сообщалось.

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