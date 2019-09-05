Рим, , 13:45 — REGNUM Новое правительство Италии намерено принять закон о расширении автономии регионов, заявил журналистам в четверг, 5 сентября, министр по делам регионов Франческо Бочья, передает информагентство ANSA.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Автономия будет предоставлена «в соответствие с Конституцией», отметил министр.

По всей видимости, такое уточнение означает, что речь будет идти о предоставлении регионам не столь широкой автономии, как настаивали некоторые из региональных лидеров.

Расширение автономии регионов ходило в программу партии «Лига», но из-за сопротивления партнеров «Лиги» по коалиции из «Движения 5 звезд» так и не было реализовано за 14 месяцев работы первого правительства Джузеппе Конте.

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Как сообщалось ранее, после распада прежней коалиции формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование и нового правительства. Новую коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы, имеющие в нынешнем составе парламента чуть более 50% голосов. Их актуальный совокупный рейтинг, по данным социологов, составляет чуть более 40%.