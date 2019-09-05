Ереван, , 13:44 — REGNUM Правительство Армении выделит 720 млн драмов ($1,51 млн) для оказания содействия пострадавшим и семьям погибших во время событий 1−2 марта 2008 года. Об этом 5 сентября заявил министр юстиции республики Рутсам Бадасян на заседании правительства, сообщает издание «Арменпресс».

По его словам, средства планируется направить министерству юстиции. Бадасян уточнил, что правопреемникам погибших в событиях 1−2 марта планируется выделить 30 млн драмов ($63 тыс.).

Лицам, получившим тяжкие телесные повреждения, планируется направить 15 млн драмов ($31,5 тыс.), за травмы средней тяжести — 5 млн драмов ($10,5 тыс.). Содействие будет оказано семьям 10 погибших, 10 пострадавшим от тяжких травм и 54 — от средник травм.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что решение по вопросу компенсации должно приниматься на основе заключения Европейского суда по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа правительство Армении приняло проект решения, которое определяет формы, размер и порядок предоставления содействия лицам, пострадавшим 1−2 марта 2008 года.

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