Владивосток, , 13:49 — REGNUM Президент Владимир Путин предлагал президенту США Дональду Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие, но тот ответил отказом. Об этом российский лидер заявил 5 сентября на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

Путин пояснил, что хотел тем самым создать равновесие между странами «не в ущерб безопасности РФ». Однако США отказались под предлогом того, что разрабатывают такой тип оружия самостоятельно.

«Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу всё уравновесим», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, о появлении у России гиперзвукового оружия официально известно с 1 марта 2018 года. Тогда Путин, выступая перед Федеральным собранием, рассказал о ракетном комплексе «Авангард». И. о. министра обороны США Райан Маккарти заявил 4 сентября, что к началу 2020-х годов могут быть развёрнуты американские гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, а также новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile.

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