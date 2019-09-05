Владивосток, , 13:41 — REGNUM Граждане Японии могут без оформления виз посещать Курильские острова. Такую возможность бывшим жителя южной части Курил Россия предоставила в «эксклюзивном порядке». В этой связи невыдача Токио виз жителям Крымского полуострова кажется странной. Такое заявление сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума сделал президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства напомнил, что Москва, исходя из гуманитарных соображений, пошла навстречу гражданам Японии и не просто создаёт им возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке.

«Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдаёт виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам», — недоумевает глава государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что, пока вопрос принадлежности Курильских островов остаётся на повестке дня, необходимо сделать всё возможное, чтобы граждане Японии не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых эпох.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума. За выход из состава Украины высказалось подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя. Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления, продолжая считать эти территории своими, но «оккупированными страной-агрессором». При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт окончательно.