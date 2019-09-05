Чебоксары, , 13:40 — REGNUM В Чувашии на очередной сессии Госсовета республики сегодня, 5 сентября, парламентарии единогласно поддержали законопроект о введении «альтернативных мер ответственности» за ошибки в декларациях о доходах. Проект разработан прокуратурой республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вышедший к трибуне прокурор Чувашии Василий Пословский, который работает в Чувашии более двух лет, поздоровался с депутатами и гостями на чувашском языке. Представляя проект документа, он сообщил, что законопроект «предусматривает введение альтернативных мер ответственности» в отношении муниципальных депутатов и членов выборного органа местного самоуправления за предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе.

Отмечается, что если «искажение этих сведений является несущественным», то предлагается применять меры ответственности, не связанные с досрочным прекращением полномочий. В частности, вносить предупреждения, освобождать от должности до прекращения срока полномочий, освобождать от осуществления полномочий на постоянной основе, вносить запреты занимать должности и исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах по итогам прокурорской проверки выявлены «неполные и недостоверные сведений в декларациях» о доходах и имуществе у 25 депутатов городского собрания из 43, то есть более половины парламентариев представили документы с нарушениями. Проверки касались деклараций за 2017−2018 годы.

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