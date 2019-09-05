Литовская Республика, , 13:38 — REGNUM Литовская государственная служба охраняемых территорий утвердила проект по строительству смотровой вышки в местечке Русне в Шилутском районе Литвы, у самой границы с Калининградской областью, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 сентября.

Проект вышки создавала компания Studija 501. Вышка должна быть высотой 30 метров, а построить её планируют в 2020 году. Объект называют частью туристической инфраструктуры района, рядом Куршский залив, река Неман, с вышки будет виден мыс Вянтес, где находится главная орнитологическая станция Литвы, однако, как подчёркивают организаторы проекта, с вышки можно будет наблюдать и за частью Калининградской области. Это место граничит со Славским городским округом российского эксклава.

Проект реализуется для привлечения внимания к заповедному парку дельты реки Немана. Планируется, что он станет круглогодичной точкой притяжения туристов. Вместе со строительством вышки будет оборудована почти километровая пешая трасса по заповеднику.