Сеул, , 13:42 — REGNUM В Сеуле в рамках «Сеульского оборонного диалога» прошла встреча министров обороны Южной Кореи и Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства страны.

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию в регионе, а также пути развития сотрудничества в сфере обороны.

Также Чон Гён Ду и Ражнатх Сингх договорились провести дополнительную встречу заместителей министров обороны и иностранных дел в формате 2+2, а также укреплять сотрудничество в сфере военного образования и обмениваться специалистами.

В ходе встречи министр обороны Южной Кореи призвал правительство Индии оказать поддержку в денуклеаризации КНДР и установлении мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Ражнатх Сингх высоко оценил работу правительства Южной Кореи по данному вопросу, а также отметил, что международное сообщества активно поддержит денуклеаризацию КНДР.