Москва, , 13:39 — REGNUM К политической катастрофе на Украине привела попытка запретить русский язык в 2014 году. Об этом заявил российский государственный и общественный деятель Александр Романович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Первым актом после переворота был закон о русском языке. Я почему об этом говорю. Когда пришла новость о перевороте, я сижу вместе с представителем Швейцарии, швейцарской социалистической партии. Он показал мне первый закон о языке. И он говорит: это конец этой власти. В этой стране нельзя это делать. Он живёт в многонациональной стране и прекрасно понимает, что этого нельзя делать», — сказал эксперт.

Романович напомнил, что большинство украинцев говорит на русском языке. Именно поэтому русскоязычных на Украине неуместно называть меньшинством, считает эксперт.

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