Киев, , 13:28 — REGNUM Вокруг «венгерского вопроса» на Закарпатье Украины существует слишком много провокаций и спекуляций, — заявил губернатор области Игорь Бондаренко на брифинге сегодня, 5 сентября.

Украинский чиновник отметил, что Закарпатье — «мультикультурный край», и с венграми здесь «отличные отношения». Вместе с тем, он раскритиковал председателя общества венгерской культуры Закарпатья Василия Брензовича, который делал провенгерские заявления перед парламентскими выборами 21 июля.

«Наша позиция как областной власти по «венгерскому вопросу» на Закарпатье — государственная. И она в дальнейшем будет оставаться такой», — заявил Бондаренко, отметил, что в регионе есть люди, которые не хотят, чтобы все так происходило.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Киева и Будапешта резко обострились после принятия предыдущей власти Украины закона об образовании, заметно сужающего права национальных меньшинств.

После виток конфликта состоялся накануне выборов, когда власти Венгрии масштабно поддерживали одного кандидатов. Чиновники из Будапешта приезжала агитировать на Закарпатье, а сам Брензович посетил столицу Венгрии, где получил аудиенцию от премьер-министра страны. Впрочем, в итоге председатель общества венгерской культуры Закарпатья выборы проиграл, серьезно отстав от победителя голосования.