Владивосток, , 13:25 — REGNUM Россия не против восстановления формата G8. Об этом сегодня, 5 сентября, в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства подчеркнул, что любые форматы идут на пользу, ведь есть обмен мнениями, даже если он проходит на повышенных тонах.

«Насколько я понимаю, так и было на этот раз в «семёрке». Это всё равно полезно, поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что на сегодняшний день «уже всем понятно», что лидерство Запада подходит к концу.

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«Я не могу себе представить эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая», — сказал президент РФ.

Путин также считает, что частью международного клуба крупнейших государств типа «большой семёрки» могла бы стать Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что пригласит российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США. По словам главы Белого дома, Россия согласится на возвращение в «Большую восьмёрку», если такое приглашение последует, но просить об этом президент России Владимир Путин не будет, так как является гордым человеком.

Путин в свою очередь заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, и навязывать свое участие в этом формате Москва не намерена.

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