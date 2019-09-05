Владивосток, , 13:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике, прокомментировав слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, заявившего, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.

«Я пока не дотягиваю», — пошутил в ответ Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский проходит V Восточный экономический форум. Насыщена не только деловая программа саммита. Гости и участники ВЭФ принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. По планам организаторов, форум в 2019 году посетят более 8 тыс. участников из 65 стран мира.

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