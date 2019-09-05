Ташкент, , 13:20 — REGNUM Подготовку визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию обсудили на заседании правительства республики под председательством министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова, сообщает 5 сентября издание Kun.uz.

Отмечается, что профильные ведомства и министерства двух стран составили основные задачи и рамки предстоящего визита главы государства. При подготовке к визиту стороны рассматривают возможность выработки новых проектных предложений.

Напомним, 25 апреля министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что президент Узбекистана планирует посетить Москву в конце 2019 года. Взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном за последние два года вырос на 20%.

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