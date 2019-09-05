Североуральск, Свердловская область, , 13:18 — REGNUM В городской больнице Североуральска до конца ноября 2019 года проведут экспертизу по возможности расширения операционного блока. Такое поручение дал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков во время рабочего визита в город, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информационной политики.

Также в Североуральске запланировано открытие сосудистого центра. Это произойдёт в ближайшее время.

Отметим, что в ходе рабочей поездки на север Свердловской области Андрей Цветков также встретился с медицинским персоналом городской больницы Североуральска и её пациентами. Обсуждались вопросы, связанные с обеспечением кадрами медицинских учреждений и телемедицинских консультаций.