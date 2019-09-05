Чебоксары, , 13:08 — REGNUM Заявление скандальной телеведущий Ксении Собчак о том, что Крым нужно вернуть Украине, «сойдёт ей с рук». Главная причина в том, что она была кандидатом в президенты России, и пока нужна Кремлю, чтобы показать избирателям, кого они поддерживали. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Политик напомнил, что Ксения Собчак — «из шоу-бизнеса», что объясняет многие провокационные поступки и заявления телеведущей.

«Когда «артистов» начинают забывать, они частенько прибегают к своим излюбленным приёмчикам. Таким, к примеру, как развод, женитьба, раздел имущества и тому подобное. Для Собчак — как раз такой случай, так как она была кандидатом в президенты России, это её «конёк», и этим она и пользуется на всю «катушку».

После президентских выборов её стали забывать, а после такого заявления о ней снова вспомнила. Она опять «персона». Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов

Эксперт уверен, что заявление о Крыме Собчак «сойдёт с рук»:

«Политически это выгодно Кремлю: показать многим, «кого именно» они поддерживали на выборах и что в случае победы таких «шоуменов» стоит ожидать. Так что она с этим справляется неплохо. Примерно: нужен — пока нужен».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября телеведущая Ксения Собчак сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения. По её мнению, Россия «нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине», что должно «сопровождаться неким референдумом».

Подробнее: Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак

Напомним, в мае 2014 года был проведён референдум о воссоединении Крыма с Россией, где более 96% крымчан поддержали эту идею.