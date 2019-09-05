Москва, , 13:07 — REGNUM Заявление телеведущей Ксении Собчак о необходимости возвращения Крыма Украине может поставить крест на её политической карьере, считает политолог Виктор Потуремский (Москва).

«С какой целью Ксения Собчак сделала подобное заявление, мне лично непонятно. Это касается и времени, и места его произнесения. Что касается возможных последствий, Собчак перестала быть публичным политиком. У меня складывается ощущение, что это заявление сделано для того, чтобы окончательно похоронить политический проект «Ксения Собчак». Поставить крест на своей политической карьере», — сказал Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак 4 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила о том, что возвращение Крыма в состав Украины является оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине, сказала Собчак, отвечая на вопрос ведущего «Чей Крым?».

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