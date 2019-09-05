Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM В общественном наблюдении за голосованием на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которое будет организовано, в том числе, на 15 участках в Псковской области, будут участвовать представители этого региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил журналистам 5 сентября сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

Напомним, организация голосования на экстерриториальных участках в Ленинградской и Псковской областях вызвала критику со стороны ряда кандидатов на должность губернатора и стоящих за ними политических партий. Критики указывают на возможность нарушений, которые сложно будет отследить на участках вдали от Петербурга.

Александр Брод напомнил, что предложение об организации таких «дачных» участков поступило от общественной организации садоводов и дачников Петербурга и было поддержано Ассоциацией «Гражданский контроль» перед Горизбиркомом Петербурга. В итоге было создано несколько десятков таких участков, большинство — в Ленобласти.

«Возможно, стоило сделать более публичным процесс создания участков, их размещения», — признал Брод. По его словам часть вопросов по таким участкам была снята в ходе встречи главы Горизбиркома Виктора Миненко с кандидатами в губернаторы и омбудсменом Петербурга. Обсуждение этой ситуации продолжается.

Член СПЧ рассказал, что активно работал по этой теме с псковскими коллегами.

«Список из 50 наблюдателей передан в общественную палату Санкт-Петербурга, им будут выписаны соответствующие направления на избирательные участки», — сказал Александр Брод.

Он также добавил, что на освещение выборов в Петербурге подали заявки десятки российских и зарубежных СМИ, а также блогеры, в том числе те, чьи страницы зарегистрированы в качестве СМИ.

Особое внимание экспертов, наблюдателей будет сосредоточено на противодействии фейковым новостям. «Наша задача — стоять над схваткой, добиваться максимальной достоверности и объективности», — резюмировал Александр Брод.

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