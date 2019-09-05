Йоханнесбург, ЮАР, , 13:14 — REGNUM Министерство иностранных дел Нигерии сообщило, что гражданам страны, находящимся в ЮАР, предоставляется бесплатный рейс для возвращения домой «после недавних ксенофобских нападений на иностранных граждан» в Йоханнесбурге. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, владелец Air Airlines готов бесплатно эвакуировать нигерийцев в эту пятницу, 6 сентября.

«Поэтому заинтересованным нигерийцам рекомендуется связаться с Верховной комиссией Нигерии в Претории и Генеральным консульством Нигерии в Йоханнесбурге для достижения необходимых договоренностей», — говорится в заявлении авиакомпании.

Нападения на иностранные предприятия в ЮАР вызвали недовольство многих нигерийцев, которые считают, что им нанесли несправедливый удар.

Министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньяама заявил на пресс-конференции в среду, 4 сентября, что, согласно имеющейся информации, в беспорядках не погиб ни один гражданин Нигерии.

Однако он добавил, что правительство рассматривает вопрос отзыва своего Верховного комиссара в ЮАР и требует полной компенсации за ущерб, нанесенный нигерийским предприятиям. Из-за нападений Нигерия решила бойкотировать Всемирный экономический форум, который состоится в ЮАР на этой неделе.

Власти Нигерии призвали своих граждан «избегать поездок в районы с высоким уровнем риска и нестабильности» в ЮАР до тех пор, пока ситуация не будет взята под контроль.

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