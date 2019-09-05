Владивосток, , 13:11 — REGNUM Масштабный обмен лицами, удерживаемыми на территории России и Украины, станет хорошим шагом для нормализации отношений между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума 5 сентября, сообщает ТАСС.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», — рассказал он.

Президент России отметил, что переговоры между Россией и Украиной близки к завершению.

«Исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно», — считает он.

Путин уверен, что в исторической перспективе отношения между Россией и Украиной нормализуются, поскольку жители двух стран являются частями одного народа. Ближайшая перспектива нормализации отношений во многом зависит от руководства Украины, добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который также присутствует на Восточном экономическом форуме, заявил, что переговоры между Россией и Украиной касательно обмена удерживаемыми лицами скоро завершатся.

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