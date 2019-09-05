Владивосток, , 13:05 — REGNUM Во Владивостоке прошел «Российско-корейский диалог». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

По их словам, на мероприятии, прошедшем в рамках Восточного экономического форума, присутствовали 200 человек, включая заместителя премьер-министра и министра финансов Южной Кореи Хон Нам Ки, зампредседателя Корейской ассоциации международной торговли Хан Чжин Хён, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, представителей 25 южнокорейских компаний и учреждений.

В рамках двустороннего диалога представители стран обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности расширение плана сотрудничества по инициативе «девяти мостов».

Кроме того, представители Южной Кореи и России обменялись мнениями относительно выхода южнокорейских медицинских учреждений на рынок Дальнего Востока, который поспособствует улучшению качества медицинских услуг в регионе, а также новых маршрутов круизного туризма.