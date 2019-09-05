Москва, , 12:59 — REGNUM На территориях Сирии, оккупированных США, по-прежнему не решены вопросы по расформированию и ликвидации лагерей беженцев, сообщил 5 сентября ИА REGNUM Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ со ссылкой на совместное заявление межведомственных координационных штабов РФ и САР «О проблемах, препятствующих реализации инициативы по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в Сирии».

В частности, авторы заявления проинформировали о том, что в лагере «Эль-Холь» провинции Хасеке сохраняется критическая ситуация и риск развития гуманитарной катастрофы. По данным ВОЗ, на которое сослались авторы совместного заявления, в настоящее время в лагере беженцев «Эль-Холь» содержится более 68 697 человек, что в разы превышает возможности по обеспечению достойной жизни сирийцев. Кроме того, отмечается, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагере достигла «закритического уровня» — еженедельно более полутысячи человек становятся носителями желудочно-кишечных инфекций, при этом фиксируются многочисленные факты летальных исходов от болезней и недоедания.

Также авторы заявления уточнили, что большинство населения лагеря «Эль-Холь» — это женщины и дети из семей членов террористических группировок и что молодёжь из подобных лагерей активно вербуют в свои ряды террористические организации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, международное сообщество теряет интерес к гуманитарным проблемам Сирии, что уже проявилось в недофинансировании соответствующих программ.

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