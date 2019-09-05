Джакарта, , 12:53 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар обсудили усилия по достижению двустороннего торгового оборота на сумму 50 млрд долларов США к 2025 году, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Что касается экономического сотрудничества, мы подтверждаем важность достижения торговой цели в 50 млрд долларов США путем расширения доступа к рынкам», — заявила Ретно Марсуди после двусторонней встречи с главой МИД Индии в Джакарте 5 сентября.

В свою очередь Субраманиам Джайшанкар выразил готовность работать с Индонезией для создания баланса и устойчивой торговли, обеспечивая более широкий доступ индонезийских товаров и услуг на рынок Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кулуарах саммита G20, который прошел этим летом в Осаке (Япония) президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили важность устранения торговых барьеров.

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