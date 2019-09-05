Киев, 5 сентября 2019, 12:52 — REGNUM Сегодня, 5 сентября, в Киеве прошёл торжественный запуск работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ).
Как отметил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, с сегодняшнего дня НАБУ начнет передавать уголовные производства на рассмотрение ВАСУ.
По его словам, первым делом ВАСУ может стать рассмотрение производства в отношении экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Виктора Канцурака, которого подозревают в декларировании недостоверной информации о доходах.
Он сообщил, что ВАСУ не сможет принять к рассмотрению 3000 уголовных дел, поскольку новосозданный суд рассматривает только громкие и резонансные дела.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили заместителю министра экологии о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2015−2016 гг. В частности, чиновник не задекларирован факт пользования жилым домом (556,4 кв м) и земельным участком (0,1607 га). Примечательно, что официальным владельцем этой недвижимости является близкий родственник чиновника.