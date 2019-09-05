Киев, , 12:52 — REGNUM Сегодня, 5 сентября, в Киеве прошёл торжественный запуск работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ).

Как отметил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, с сегодняшнего дня НАБУ начнет передавать уголовные производства на рассмотрение ВАСУ.

По его словам, первым делом ВАСУ может стать рассмотрение производства в отношении экс-заместителя министра экологии и природных ресурсов Виктора Канцурака, которого подозревают в декларировании недостоверной информации о доходах.

«Сегодня мы начнем сдавать первые документы в Антикоррупционный суд и увидим, как будем работать… Сейчас на стадии завершения расследование дела относительно заместителя министра экологии, которое сейчас будет передаваться и ряд других. Все зависит от того, насколько быстро сторона защиты ознакомится с материалами дела… Количество дел, которые будут рассматриваться Антикоррупционном судом, будет постоянно расти», — сказал Сытник.

Он сообщил, что ВАСУ не сможет принять к рассмотрению 3000 уголовных дел, поскольку новосозданный суд рассматривает только громкие и резонансные дела.

«Я не верю, что есть такое (3000 дел) большое количество дел, но такие дела есть. Глава Высшего антикоррупционного суда сказала, что в апелляционной инстанции будет действовать четыре коллегии. В первой инстанции — 10 коллегий. Всего шесть следственных судей. Это небольшой коллектив, который готов слушать небольшое количество дел, но дела громкие. Сложные, которые требуют тщательной подготовки, нуждаются в определенных деловых качествах. 3000 дел — это нереальное количество для такого небольшого коллектива», — добавил Сытник.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили заместителю министра экологии о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2015−2016 гг. В частности, чиновник не задекларирован факт пользования жилым домом (556,4 кв м) и земельным участком (0,1607 га). Примечательно, что официальным владельцем этой недвижимости является близкий родственник чиновника.