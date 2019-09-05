Киев, , 12:50 — REGNUM За сентябрь правительство Украины разработает и представит план реформ. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов представитель Кабинета министров Украины в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Премьер министр вместе с Кабинетом министров готовят расширенный план, в который войдут основные направления реформирования. Он взял на это месяц. Через месяц можно будет оценить, насколько этот план можно будет реалистично воплотить в жизнь до конца этого года, на начало 2020 года. До этого времени говорить о результативности очень сложно. У нас нет плана, который бы содержал конкретные шаги Кабинета министров», — добавила Верещук.

По её словам, вчера правительство провело закрытое для прессы заседание, поскольку «ещё не прошло боевое слаживание» министров.

«Министры только знакомятся со своими кабинетами, со своими ведомствами, с программами, с предшественниками, которые были и сегодня прощаются. Нужно время, чтобы все встало на рельсы и начало работать… Я выступаю за то, чтобы Кабинет министров был открытым и прозрачным в своей деятельности», — подытожила Верещук.

Как сообщало, 4 сентября правительство Украины провело закрытое заседание. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, на заседании преимущественно рассматривались кадровые вопросы. В частности, Кабмин уволил большую часть помощников министров бывшего правительства, а также направил представление президенту на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации.