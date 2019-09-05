Киев, 5 сентября 2019, 12:50 — REGNUM За сентябрь правительство Украины разработает и представит план реформ. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов представитель Кабинета министров Украины в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
По её словам, вчера правительство провело закрытое для прессы заседание, поскольку «ещё не прошло боевое слаживание» министров.
Как сообщало, 4 сентября правительство Украины провело закрытое заседание. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, на заседании преимущественно рассматривались кадровые вопросы. В частности, Кабмин уволил большую часть помощников министров бывшего правительства, а также направил представление президенту на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации.