Рига, , 12:50 — REGNUM По старой партийной традиции бюджет Латвии планируют утвердить ко дню независимости — 18 ноября. Однако, дискуссии о доходах и расходах продолжаться — заметил председатель комиссии Сейма Латвии по финансам и бюджету Мартиньш Бондарс. Об этом сообщает DienasBizness.

Проект подготовленный Министерством финансов указывает, что доходы государства в 2020 году составят 8,4455 млрд евро по сравнению с 7,997 млрд евро в этом. Совокупные доходы самоуправлений подрастут на 61 млн и составят 1,7532 млрд евро.

Так называемые «свободные средства» в бюджете будущего года уже зарезервированы и распределены предыдущими решениями, а потому отсутствуют .

Общие запросы ведомств и министерств превышают установленные проектом бюджета рамки на 977 млн евро. Лидерами просьб выступили министерства здравоохранения и образования, нуждающиеся в следующем году в дополнительном финансировании на 279,4 и 128,7 млн евро соответственно.

Позиция премьера Кришьяниса Кариньша пока состоит в том, что в бюджете никогда не будет достаточных средств для финансирования всех выдвигаемых министерствами приоритетов — раз. Два — премьер хочет по возможности избежать изменений в налоговой системе.

Пока же после детальной проверки проектов министерств «найдены» 93,7 млн евро из которых 45,6 млн распределят среди определённых ведомствами приоритетов, а 48,1 млн пока останутся в не распределенных доходах. Бюджет Министерства обороны Латвии в публичном пространстве не обсуждается.