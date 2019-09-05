Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Глава екатеринбургского комитета по благоустройству Тамара Благодаткова уходит на пенсию. Об этом сообщает ЕАН.

По словам чиновницы, она в 2018 году достигла пенсионного возраста, и работать в условиях, когда нет «ни дня, ни ночи, ни выходного», физически тяжело. Уйти из мэрии Благодаткова решила самостоятельно.

На пенсии чиновница планирует отдыхать. Сейчас же она должна довести все свои дела и проекты до конца, поэтому дата ухода Благодатковой ещё не известна.

Напомним, ранее о своём уходе из мэрии заявила Татьяна Ярошевская. Чиновница станет исполнительным директором МХАТа.

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