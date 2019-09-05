Москва, , 12:44 — REGNUM Поток сирийцев, возвращающихся в свои родные места, продолжает увеличиваться, сообщил ИА REGNUM 5 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ со ссылкой на совместное заявление межведомственных координационных штабов РФ и САР «О проблемах, препятствующих реализации инициативы по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в Сирии».

Согласно этому заявлению, на сегодняшний день в строгом соответствии с принципами добровольности и безопасности в Сирию вернулось 1 919 475 сирийских граждан, из них 1 303 893 внутренне перемещённых лиц и 615 582 беженцев с территорий иностранных государств.

Кроме того, уточняется, что поток прибывающих в родные места сирийцев продолжает увеличиваться. Только в августе 2019 года в места избранного проживания возвратились 48 304 сирийца, в том числе 320 человек из различных районов внутри страны и 47 984 из-за рубежа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) незаконные вооружённые формирования, удерживающие в Сирии под своим контролем территорию Идлибской зоны деэскалации, 3 сентября устроили свыше 30 обстрелов населённых пунктов. Под обстрел боевиков попали четыре населённых пункта в провинции Алеппо, девять поселений в провинции Латакия, шесть в провинции Идлиб и четыре поселения в провинции Хама.

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