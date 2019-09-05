Анкара, , 14:12 — REGNUM Турция может «открыть маршрут для мигрантов в Европу», если Анкара не получит «достаточной международной поддержки», чтобы справиться с потоком сирийских беженцев. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре в четверг, 5 сентября.

«У нас нашли приют 4 миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но… не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана, и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери», — сказал глава государства.

Эрдоган также заявил, что Турция полна решимости создать «безопасную зону» на северо-востоке Сирии в партнерстве с Соединенными Штатами к концу сентября, но готова в случае необходимости действовать самостоятельно.

Напомним, главы государств и правительств стран-членов ЕС в марте 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом, который предусматривает оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев.