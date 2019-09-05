Киев, 5 сентября 2019, 12:44 — REGNUM Некоторые положения закона о химической кастрации педофилов нарушают конституцию Украины, сказано в изменениях к закону, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
В частности, Зеленский отметил, что закон не содержит чёткого порядка применения химической кастрации.
Это, по его мнению, нарушает статью конституции Украины о неотъемлемом праве на жизнь.
Также президент Украины раскритиковал идею создания публичного реестра педофилов, поскольку законодательство Украины запрещает обработку персональных данных об осуждении к уголовному наказанию.
Президент Украины вернул закон в Верховную раду на доработку и предложил парламентариям повторно его рассмотреть с учётом его замечаний.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов, принятый прошлым созывом Верховной рады.
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