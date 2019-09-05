Владивосток, , 12:26 — REGNUM Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. Об этом сегодня, 5 сентября, на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Владмир Путин и Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Kremlin.ru

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«Мы, действительно, и я, и Синдзо, мы хотим её (эту проблемы — прим. ИА REGNUM) решить. Как бы сложно это не было», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Москва намерена двигаться в направлении полноценного урегулирования отношений с Токио.

«Будем стремиться к заключению мирного договора», — заверил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирного соглашения. Основным камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды, — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР по итогам войны, считая их своими «северными территориями».

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Договорённость активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года была достигнута в ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что России и Японии нельзя больше медлить с заключением мирного договора и призвал российского лидера «сделать всё», что обе страны «двигались вперед», пока не достигнут главной цели. Заключение мирного договора между Москвой и Токио Абэ назвал «исторической миссией».