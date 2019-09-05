Киев, , 12:21 — REGNUM Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину. Об этом сообщило 5 сентября посольство США на Украине на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где у них будут встречи с украинскими чиновниками по поводу крепкого партнерства Украины и США. Их визит начался встречей с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой», — рассказали в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские сенаторы заявили о своём решении посетить Украину после того, как им якобы отказали в российской визе. В посольстве РФ заявили, что американские политики за визой не обращались.

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