Киев, 5 сентября 2019, 12:21 — REGNUM Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину. Об этом сообщило 5 сентября посольство США на Украине на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские сенаторы заявили о своём решении посетить Украину после того, как им якобы отказали в российской визе. В посольстве РФ заявили, что американские политики за визой не обращались.
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