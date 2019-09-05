Мапуту, , 12:29 — REGNUM Папа римский Франциск 5 сентября, в свой первый день пребывания в Мапуту (столица Мозамбика), выступил перед членами правительства и оппозицией. Он также встретился в президентском дворце с президентом страны Фелипе Нюси и Осуфо Момадом, председателем оппозиционной партии РЕНАМО. Об этом передает агентство Associated Press.

Тысячи жителей, некоторые из которых облачены в красочные юбки с изображением Папы Римского и словами «Надежда, мир, примирение», выстроились на улицах столицы Мапуту. Они приветствовали кортеж Франциска, направлявшийся в президентский дворец.

Ожидается, что Франциск во время своего визита в Мозамбик поддержит мирное соглашение, заключенное после 15-и лет гражданской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября папа римский Франциск начал тур по трем африканским странам — Мозамбику, Мадагаскару и Маврикию. Мозамбик стал первой страной в туре священнослужителя, известного также как «папа бедных».