Владивосток, 5 сентября 2019, 12:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в части заключения мирного договора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин открыл пленарное заседание на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Выступление Синдзо Абэ было эмоциональным и настойчивым в вопросах проблематики заключения мирного договора с Россией.