Владивосток, , 12:09 — REGNUM России и Японии нельзя больше медлить с заключением мирного договора, заявил 5 сентября японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По словам японского премьера, заключение мирного договора между Москвой и Токио — «наша историческая миссия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подтвердил намерение Токио работать над мирным договором с Москвой.

Читайте также: Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором между Японией и РФ