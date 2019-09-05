Рим, , 12:06 — REGNUM Представителем Италии в новом составе Еврокомиссии станет бывший премьер-министр, представитель либеральной Демократической партии Паоло Джентилони, передает информагентство ANSA в четверг, 5 сентября, со ссылкой на источники в Брюсселе.

По этим данным, заявка Италии уже направлена в Брюссель, и в ней не содержится других имен, кроме Джентилони.

Паоло Джентилони возглавлял правительство Италии с декабря 2016 до мая 2018 года, ранее он занимал пост министра иностранных дел в правительстве Маттео Ренци.

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен должен приступить к работе 1 ноября.

https://regnum.ru/news/polit/2708575.html

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющих поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента в свою очередь отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.