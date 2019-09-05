Киев, , 12:15 — REGNUM Офицер Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, арестованный на Украине в рамках расследования крушения малайзийского «Боинга», освобождён из-под стражи. Такое решение принял 5 сентября Киевский апелляционный суд, сообщает украинское издание «Обозреватель».

"Освободить Цемаха в зале заседания», — приводит издание заявление суда.

Фигуранта дела отпустили под личное обязательство. Суд 5 сентября рассматривал прошение об изменении Цемаху меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Цемаха украинские силовики похитили в июле в городе Снежном в ДНР и вывезли на Украину. Там экс-главу противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР рассматривали в качестве свидетеля по делу о катастрофе лайнера. Прокуратура Нидерландов стала считать его подозреваемым после появления в расследовании неких новых данных.

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