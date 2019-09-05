Вопрос не в том, кого считать «старшим братом» или же «сестрой», Китай или Россию, а в том, смогут ли две страны рассматривать друг друга в качестве прочного тыла в борьбе за достойное место в современном мире, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 сентября, комментируя заявления Сергей Лаврова.

Москва, , 12:00 — REGNUM Как сообщалось ранее, министр иностранных дел в интервью «Известиям» сказал, что Китай не следует называть «старшим братом» России, потому что Москва выступает за выстраивание отношений с другими государствами на основе взаимной выгоды, и именно так выстраиваются отношения с КНР, вышедшие на «беспрецедентно стратегический уровень».

«Вопрос не в том, будет ли Китай «старшим братом» для России или Россия — «старшей сестрой» (концепт китаеведа Андрея Девятова) для Китая, хотя такое образное определение сути отношений между разными странами имеет право на существование. Вопрос в том, могут ли Россия и Китай рассматривать друг друга в качестве прочного тыла в своей борьбе за достойное место в современном мире.

В этой борьбе обе страны находятся в жёстком противостоянии с Западом, и обе страны связаны с Западом неразрывными узами. Это сложная диалектика. Как сложен и весь современный мир.

Тем не менее, как мне это видится, и в Москве, и в Пекине исходят из того, что нарушить формирующееся стратегическое взаимодействие, нарушить дружественный характер отношений, поставить под вопрос честность своих подходов и надёжность в выполнении имеющихся договорённостей было бы себе во вред. Это внушает надежду», — отметил Михаил Демурин.