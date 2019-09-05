Кампала, , 12:00 — REGNUM Правительство Уганды решило пересмотреть свою политику в отношении беженцев, сославшись на обеспокоенность по поводу ситуации в сфере безопасности и преступности. Об этом сообщает ВВС Africa.

За последние несколько лет Уганда получила широкое признание во всем мире за всеобъемлющий подход к приему беженцев и предоставление убежища более чем миллиону человек со всего региона.

Министр по делам беженцев Хиллари Онек рассказал журналистам о том, что Уганда пересматривает свою политику в отношении беженцев, потому что некоторые соседние страны злоупотребляли ею, «посылая шпионов под видом просящих убежища граждан для дестабилизации страны.» Уганда ранее обвиняла Руанду в проникновении в ее разведывательные службы, сообщает ВВС.

Еще одна проблема — преступники, бегущие от правосудия в своих странах, которые прибывают в Уганду в качестве беженцев, добавил министр. Он сказал, что отныне будут проводиться проверки биографических данных, а наличие каждого подтверждающего документа будет тщательно проверяться.

До сих пор во время чрезвычайных ситуаций Уганда проводила политику «открытых дверей», когда тысячи людей бежали через ее границы с минимальными проверками, а иногда и вовсе без них. Не ясно, как новые правила проверки будут применяться в подобных ситуациях в будущем. В настоящее время в Уганде проживает более 1,3 миллиона беженцев, в основном из Южного Судана и Демократической Республики Конго.