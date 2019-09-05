Предложение о возвращении Крыма Украине для нормализации отношений двух стран — политически неграмотное. Телеведущей Ксении Собчак стоило бы подумать о том, как остановить действия ВСУ в Донбассе, чтобы в этих регионах наступил мир. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя идею Собчак вернуть российский регион Украине.

Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM «Почему мы не можем улучшить отношения с Украиной путём мира в Донбассе, например? Я считаю, что Собчак стоило бы подумать об этом. Я считаю, что мнение Собчак выразила затем, чтобы о ней вспомнили. Но эта идея политически неграмотная и не выверенная», — сказал он.

Также он считает, что после воссоединения Крыма с Россией жители полуострова стали увереннее смотреть в будущее. А на Крыме Собчак пытается набрать политические очки.

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